Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Muharrem Ayı Aşure Dağıtımı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure dağıttı. Hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşen dağıtıma yoğun ilgi gösterildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve ziyaretçilerin katılımıyla bolluk ile bereketin simgesi "aşure" dağıtımı yapıldı.

Hastanede her yıl geleneksel olarak muharrem ayında yapılan vatandaşlara aşure ikramı bu yıl da devam etti. Hastane ana fuaye alanına kurulan kazanlarda ve stantlardaki aşure dağıtımına sağlık çalışanları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başhekim Yiyit, muharrem ayı dolayısıyla hazırladıkları 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlara ikram ettiklerini belirtti.

Aşure dağıtımını ölmüşlerin hayrına yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Yiyit, "Muharrem ayının tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.