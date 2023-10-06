Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Kaza: 3 Yaralı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kavşağında kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ana girişinde bulunan kavşakta hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari araç yan yatarken 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ana girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta 16 CKP15 plakalı hafif ticari araç ile 59 T2820 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İçinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik ise normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.