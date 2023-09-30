Bartın UMKE Ekipleri Gerçeğini Aratmayan Tatbikatlarla Eğitim Kampını Tamamladı

Bartın'da Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, 5 günlük eğitim kampını gerçeğini aratmayan tatbikatlarla tamamladı. Ekiplerin başarılı bir şekilde tamamladığı tatbikatlar, gerçeğini aratmadı.

Bartın Sağlık Müdürlüğü Umke ekipleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2023 Yılı UMKE Faaliyet Planı çerçevesinde afetlere ve müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Temel Eğitim ve Tatbikatını gerçekleştirdi. Bartın Karasu Köyü- İnkumu mevkiinde 25-29 Eylül tarihleri arasında 3 gün teorik, 2 gün saha eğitimi gören ekipler kamp süresince çeşitli senaryolarla hazırlanan trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, tekne kazası, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği gibi konularda gerçeğini aratmayan tatbikatlar da gerçekleştirdi. UMKE'nin amacı ve gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren Bartın Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Önder Recep Acıbal, "Bartın İnkumunda'yız. UMKE'nin temel eğitiminin kamp alanındayız. Bir takım smilasyon ve tatbikatlar yapacağız. Bu eğitim ve tatbikatlarının bitmesinin ardından 20 arkadaşımızı daha UMKE'mize kazandıracağız. UMKE ekiplerimiz, depremler, sel, maden kazaları gibi tüm afetlerde UMKE'miz, canla başla görev alıyor. UMKE, afet anlarında mevcut tüm sistemlerin aksadığı anlarda, sağlık hizmetinin tamamını kapsayan UMKE ekipleri devrelarak, sağlık sisteminin aksamasını, duraksamasını önlüyorlar. Sahada aktif görev alıyorlar. Biz de uMKE'mizin gücünü daha da arttırmak için temel eğitimimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Gerçek kazalı bir aracın da kullanıldığı tatbikatlar, havadan ve yerden de görüntülenerek kayıt altına alındı. Sağlık Müdürlüğü idareci ve yöneticilerinin de katılım gösterdiği eğitim ve tatbikatlar başarıyla tamamlayan 21 UMKE gönüllüsüne sertifikalarının verilmesi ile sona erdi. - BARTIN