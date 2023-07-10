Bartın'da sel felaketinde 4 yaralıdan 2'si tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da sel felaketiyle ilgili acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını ve 4 yaralıdan 2'sinin tedavi altında olduğunu açıkladı. Ayrıca, Zonguldak'ta da selin etkilerinin azaldığı ve hastanelerin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da sel felaketiyle ilgili acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur. Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.