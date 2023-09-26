Bartın'da Kahverengi Kokarca Böcekleri Popülasyonunu Arttırıyor

BARTIN'da, son 1 haftadır özellikle evlerde ve balkonlarda istilacı böcek türü olan 'kahverengi kokarca' popülasyonu arttı. Kentte yaşayan vatandaşlar, böcek istilası sebebiyle rahatsız olurken, Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, Bu böcekler tehlike anında ve sıkıştırıldıkları zamanlarda kötü bir koku yayarlar, insanların bu böcekleri gördükleri yerde imha etmelerini yani toplayıp atmalarını hatta öldürmelerini istiyoruz. Şu anda popülasyon en üst seviyeye çıkmış durumdadır. Dolayısıyla bir sonraki senede popülasyonunun azaltılması için mutlaka insanların destek vermesini istiyoruz. dedi.

Bartın'da, kentin son günlerde yağmur almaması sebebiyle tarım zararlısı ve istilacı tür olarak bilinen 'kahverengi kokarca' böceğinin popülasyonu arttı. Özellikle Bartın'ın Çaydüzü, Yenimahalle ve Hürriyet mahallelerindeki evlerin duvarlarında ve balkonlarında sıklıkla görülen kokarca böceği vatandaşlarda rahatsızlık oluşturdu. Vatandaşlar, böceğin salgıladığı kötü koku nedeniyle balkonlarına çamaşır asamadıklarını ve böceklerin sürekli çoğaldığını belirtti. 'BARTIN'DA POPÜLASYONU ÜST SEVİYEYE ÇIKTI'

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, kahverengi kokarca böceğinin istilacı bir böcek türü olduğunu ifade ederek, Bu böcek tamamen istilacı bir böcek türüdür. Bulundukları yerde sebze meyve ve bölgemizdeki fındıkları emerek beslendiğini biliyoruz. Bu sene popülasyonu çok arttı. Şu anda iklim faktörleri nedeniyle hızlı bir yayılım göstermektedir. Böcekle mücadelede biyolojik ve bioteknik yöntemler bulunuyor. Ama bu mücadeleyi de doğada olacağı için çok tavsiye etmiyoruz. Sadece böceğin görüldüğü tarımsal alanlarda böcekle mücadele yapılabileceği, ama doğada bir çok canlı yaşadığı için genel ilaçlama şansımız bulunmuyor. Bu böceğin anavatanı uzak doğudur, 2004 yılında Avrupa'ya 2017 yılında Artvin ve İstanbul'dan ülkeye girişi olmuştur. O dönemden sonra bu böcekle ilgili Karadeniz bölgesinde mücadele devam etmektedir. Yine böceğin Bartın'da bu şekilde zararını ve popülasyonun hızlıca artmasını ilk kez görüyoruz. Bizim ülkemizde biyolojik mücadele çok tavsiye etmemekle birlikte değişik tuzaklarla bu böceğin azaltımını sağlamaya çalışıyoruz. dedi.

'GÖRDÜĞÜNÜZDE ÖLDÜRÜN, POPÜLASYONU GİTTİKÇE ARTIYOR, BİZE YARDIMCI OLUN'

İnsanların bu böcekleri balkonlarda ve evlerin içinde çok fazla gördüklerini söyleyen Yıldız, Bu böcekler tehlike anında ve sıkıştırıldıkları zamanlarda kötü bir koku yayarlar, insanların bu böcekleri gördükleri yerde imha etmelerini, yani toplayıp atmalarını hatta öldürmelerini istiyoruz. Şu anda popülasyon en üs seviyeye çıkmış durumdadır. Dolayısıyla bir sonraki sene de popülasyonunun azaltılması için mutlaka insanların destek vermesini istiyoruz. İnsan sağlığı açısından şu anda bir zararı gözükmüyor. Sadece cilde ve göze temas etmesinde kızarıklıklar oluşabiliyor. İnsanlarımızın bu böceği gördüğü yerde muhakkak öldürmelerini tavsiye ediyoruz. diye konuştu.