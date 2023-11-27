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Banyoyu temizlerken fare ısıran kadın hastaneye kaldırıldı

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Sağlık Haberleri
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken parmağını fare ısıran Sevim O.(50) hastaneye kaldırıldı. Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sevim O., evindeki banyo dolabını temizlediği sırada parmağını fare ısırdı. Baş parmağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken parmağını fare ısıran Sevim O.(50) hastaneye kaldırıldı.

Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sevim O., evindeki banyo dolabını temizlediği sırada parmağını fare ısırdı. Baş parmağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Olay Sağlık Haberler

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