Haberler ›› Sağlık ›› Banyoyu temizlerken fare ısıran kadın hastaneye kaldırıldı

Banyoyu temizlerken fare ısıran kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken parmağını fare ısıran Sevim O.(50) hastaneye kaldırıldı. Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sevim O., evindeki banyo dolabını temizlediği sırada parmağını fare ısırdı. Baş parmağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.