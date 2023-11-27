Banyo temizlerken fare ısırdı, kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, banyoyu temizlerken fare tarafından ısırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı. Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA