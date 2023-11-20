Bangladeş'te Dang Vakaları Artıyor

Bangladeş'te dang vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Bu yılın başından itibaren vaka sayısı 301.225'e, ölü sayısı ise 1.549'a ulaştı.

DAKKA, 20 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Pazar günü 1.291 yeni dang vakası ve hastalık kaynaklı 6 ölüm daha kaydedildiğini bildirirken, bu yılın Ocak ayından itibaren vaka sayısının 301.225'e, ölü sayısının ise 1.549'a ulaştığını açıkladı.

Hastalık kaynaklı ölümlerin 201'i bu ay içinde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı DGHS tarafından bildirilen rakamlara göre, sivrisinek kaynaklı hastalığa geçen ay 67.769 kişi yakalanırken, Kasım ayının ilk 19 gününde 30.080 dang vakası daha kaydedildi.

DGHS, Güney Asya ülkesinde iyileşen hasta sayısının Pazar günü bildirilen 1.522 kişiyle birlikte 294.757'ye ulaştığını açıkladı.

Bangladeş 79.598 yeni vaka ve 396 ölümle dang vakalarındaki en yüksek artışı Eylül ayında yaşadı.

Aedes sivrisineğinin ısırmasıyla bulaşan dang humması genellikle baş ağrısı, yüksek ateş, bitkinlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, boğazda şişkinlik, kusma ve döküntü gibi semptomlarla seyreden akut bir hastalığa yol açıyor.