Bangladeş'te Dang Vakaları Artıyor

DAKKA, 19 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Pazartesi günü itibarıyla ülkede 3.084 yeni dang vakası bildirildiğini duyurdu. Açıklamada toplam vaka sayısının 170.768'e çıktığı belirtildi. Ayrıca 17 yeni ölüm vakasıyla birlikte bu yıl içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 800'ün üzerine çıktığı açıklandı.