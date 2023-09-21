Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Bangladeş'te dang humması kaynaklı ölümlerin bir önceki rekora ulaşmasıyla bu yıl dang hastalığının en kötü günü yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülkede Çarşamba günü 3.015 yeni dang humması vakası ve 21 yeni ölüm vakası bildirildiğini, böylece bu yılki vaka sayısının 176.810'a, ölü sayısının ise 850'nin üzerine çıktığını açıkladı.

DAKKA, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'te Çarşamba günü dang humması kaynaklı ölümlerin bir önceki rekora ulaşmasıyla bu yıl dang hastalığının en kötü günü yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülkede Çarşamba günü 3.015 yeni dang humması vakası ve 21 yeni ölüm vakası bildirildiğini, böylece bu yılki vaka sayısının 176.810'a, ölü sayısının ise 850'nin üzerine çıktığını açıkladı.

DGHS bundan önce 2 Eylül'de 21 ölümle en yüksek günlük ölüm sayısını bildirmişti.

DGHS verilerine göre Ağustos ayındaki 71.976 ve Temmuz ayındaki 43.854 vakanın ardından, Eylül ayının başından bu yana 53.002 dang humması vakası kaydedildi. Toplam 867 ölümün 274'ü Eylül ayında, 342'si Ağustos ayında ve 204'ü Temmuz ayında gerçekleşti.

DGHS, ülkede bu yılın başından bu yana iyileşen toplam hasta sayısının 165.680 olduğunu ve son 24 saat içinde 2.833 hastanın iyileştiğini bildirdi.

Haziran-Eylül muson dönemi, sivrisinek kaynaklı hastalığa eğilimli yüksek risk içeren bir ülke olan Bangladeş'te dang humması mevsimi olarak biliniyor.