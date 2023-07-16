Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Hızla Artıyor

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Temmuz ayının ilk yarısında ülkede 11.000'den fazla dang humması hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. DGHS, Güney Asya ülkesinin 1.623 yeni enfeksiyon ve 7 ölümle Cumartesi günü vakalardaki en yüksek artışı yaşadığını bildirdi. Dang humması vakaları hızla artarken, toplam vaka sayısı 19.454'e ve ölü sayısı ise 100'e çıktı.

DAKKA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Temmuz ayının ilk yarısında ülkede 11.000'den fazla dang humması hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

DGHS, Güney Asya ülkesinin 1.623 yeni enfeksiyon ve 7 ölümle Cumartesi günü vakalardaki en yüksek artışı yaşadığını bildirdi.

Tek bir günde görülen bu rakam, 2023'ün Ocak ayından bu yana görülen en yüksek sayı olup, toplam vaka sayısının 19.454'e ve ölü sayısını ise 100'e çıkmasına neden oldu.

Temmuz ayında, Cumartesi günü yerel saatle 08.00 itibarıyla 11.476 yeni dang humması vakası bildirilirken, ölü sayısı 54'e yükseldi. Veriler, Bangladeş'te sivrisinek kaynaklı hastalığın hızla arttığına işaret etti.

Dang humması, virüsü yayan Aedes sivrisineklerinin ısırması yoluyla bulaşıyor. Akut bir hastalığa sebep olan virüs, genellikle baş ağrısı, yüksek ateş, bitkinlik, şiddetli kas ve eklem ağrısı, şişmiş salgı bezleri, kusma ve döküntü gibi semptomlarla seyrediyor.