Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor
Bangladeş'te dang humması vakaları ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl içinde görülen vaka sayısı 308.167'ye ve ölü sayısı 1.598'e yükseldi. Son 24 saat içinde 1.297 kişinin iyileşmesiyle, iyileşen hasta sayısı 302.974'e ulaştı.
DAKKA, 27 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te Pazar günü 971 yeni dang humması vakası ve 6 ölüm bildirilirken, bu yıl içinde görülen vaka sayısı 308.167'ye ve ölü sayısı 1.598'e yükseldi.
Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) verilerine göre, Ekim ayında kaydedilen 67.769 vakanın ardından Kasım ayı içinde 36.992 dang vakası kayda geçti.
250'si Kasım ayında olmak üzere, dang hummasından hayatını kaybeden kişi sayısı 1.598'e ulaştı.
DGHS, son 24 saat içinde 1.297 kişinin iyileşmesiyle, bu yıl içinde iyileşen toplam hasta sayısının 302.974'e ulaştığını belirtti.