Haberler ›› Sağlık ›› Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'te dang humması vakaları ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl içinde görülen vaka sayısı 308.167'ye ve ölü sayısı 1.598'e yükseldi. Son 24 saat içinde 1.297 kişinin iyileşmesiyle, iyileşen hasta sayısı 302.974'e ulaştı.