Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'te bu yıl 11 aydan az bir sürede yaklaşık 300.000 kişi Dang hummasına yakalandı. Sivrisinek kaynaklı hastalık nedeniyle 1.400'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

DAKKA, 8 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl 11 aydan az bir sürede yaklaşık 300.000 kişi Dang hummasına yakalandı. Sivrisinek kaynaklı hastalık nedeniyle 1.400'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 7 Kasım itibarıyla toplam 283.593 vakanın ve 1.425 ölümün kayda geçtiği ülkede bu yıl Dang hummasının görülme sıklığı endişe verici seviyelere ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüğün en güncel rakamlarına göre, bu yıl Dang humması nedeniyle Kasım'da 77, Ekim'de 359, Eylül'de 396, Ağustos'ta 342, Temmuz'da ise 204 kişi hayatını kaybetti.

Genel müdürlük, sivrisinek kaynaklı hastalığın geçen ay 67.769 kişiye bulaşmasının ardından, 1-7 Kasım tarihleri arasında 12.418 yeni Dang vakası bildirildiğini duyurdu.

Verilere göre Güney Asya ülkesinde Salı günü yerel saatle sabah 8.00'e kadarki 24 saat içinde 8 yeni ölüm ve 1.895 yeni Dang vakası kayda geçti.

Ülkede Dang humması vakalarındaki en yüksek artış, 79.598 yeni vaka ve 396 ölümün bildirildiği Eylül ayında görüldü.

Çin, vakalardaki artış nedeniyle Salı günü Bangladeş'e Dang hummasıyla mücadele için bir parti acil durum malzemesi gönderdi.

Çin Büyükelçiliği de daha önce başkent Dakka'daki Enam Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Dang kitleri bağışlamıştı.