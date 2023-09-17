Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş genelinde bu yıl şimdiye kadar 164.562 dang humması vakası bildirilirken, hastalık nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında 211, Ağustos ayında 342 ve Temmuz ayında 204 olmak üzere toplam 804 ölüm kaydedildi.

DAKKA, 17 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş genelinde bu yıl şimdiye kadar 164.562 dang humması vakası bildirilirken, hastalık nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre hastalık nedeniyle Eylül ayında 211, Ağustos ayında 342 ve Temmuz ayında 204 olmak üzere toplam 804 ölüm kaydedildi.

Genel Müdürlüğe göre Temmuz'daki 43.854 ve Ağustos'taki 71.976 vakanın ardından Eylül ayında şimdiye kadar 40.754 dang vakası tespit edildi.

Güney Asya ülkesinde Cumartesi günü yerel saatle sabah 08.00'e kadar geçen 24 saat içinde 14 ölüm ve 2.598 dang enfeksiyonu daha bildirildi.

Sivrisinek kaynaklı hastalığa eğilimli yüksek riskli bir ülke olarak kabul edilen Bangladeş'te Haziran-Eylül muson dönemi, dang humması mevsimi olarak biliniyor.