Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor
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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Temmuz ayının ilk yarısında ülkede 11.000'den fazla dang humması hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. DGHS ayrıca, Güney Asya ülkesinde, 1.623 yeni vaka ve hastalığa bağlı 7 ölümle Cumartesi günü hastalığa ilişkin istatistiklerde en yüksek artışın yaşadığını bildirdi.
DAKKA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da dang hummasının yayılmasını engellemek amacıyla sivrisineklere karşı ilaçlama yapan bir çalışan, 16 Temmuz 2023.
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Temmuz ayının ilk yarısında ülkede 11.000'den fazla dang humması hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.
DGHS ayrıca, Güney Asya ülkesinde, 1.623 yeni vaka ve hastalığa bağlı 7 ölümle Cumartesi günü hastalığa ilişkin istatistiklerde en yüksek artışın yaşadığını bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)