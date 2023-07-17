Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Temmuz ayının ilk yarısında ülkede 11.000'den fazla dang humması hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. DGHS ayrıca, Güney Asya ülkesinde, 1.623 yeni vaka ve hastalığa bağlı 7 ölümle Cumartesi günü hastalığa ilişkin istatistiklerde en yüksek artışın yaşadığını bildirdi.