Bangladeş'te dang humması salgınında ölü sayısı 1.100'e yaklaştı

Bangladeş'te sivrisinek kaynaklı dang humması salgınında bu yıl içinde ölenlerin sayısı 1.100'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ekim ayında 22.818 yeni dang vakası kaydedildi.

DAKKA, 10 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te sivrisinek kaynaklı dang hummasının en kötü salgını yaşanırken, bu yıl içinde hastalıktan ölenlerin sayısı 1.100'e yaklaştı.

Bangladeş hükümeti Pazartesi günü dang hummasından 10 kişinin daha öldüğünü doğruladı. Böylece Ocak ayından bu yana ülkede dang humması kaynaklı can kaybı 1.096'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (DGHS) göre Ekim ayında 107, Eylül ayında 396, Ağustos ayında 342 ve Temmuz ayında 204 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

DGHS'ye göre geçen ay 79.598 kişi enfekte olurken, 1-9 Ekim arasında 22.818 dang vakası daha kaydedildi.

DGHS verilerine göre Pazartesi günü yerel saatle sabah 08.00'e kadarki 24 saat içinde, 649'u Dakka kentinde olmak üzere toplam 2.660 yeni dang vakası bildirildi.

Ocak ayının başından bu yana bildirilen toplam dang humması vaka sayısı ise 226.224'e ulaştı.

Dang virüsünün neden olduğu sivrisinek kaynaklı tropikal bir hastalık olan dang hummasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, kas ve eklem ağrıları ile karakteristik deri döküntüsü gibi semptomlar görülüyor.