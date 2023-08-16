Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı artıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Hastanedeki hastaların çeşitli görüntüleri

3. Tedavi gören hastaların çeşitli görüntüleri

5. Hastanedeki hastaların çeşitli görüntüleri

Bangladeş'te Pazartesi günü dang humması nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu sayının, Ocak ayından bu yana 24 saatte görülen ikinci en yüksek sayı olduğunu ve toplam can kaybının 416'ya yükseldiğini belirtti.

Güney Asya ülkesinde Ocak ayından bu yana toplam dang humması vakası 87.891'e ulaştı.

Artan dang humması vakaları nedeniyle başkent Dakka'daki hastane ve klinikler dang humması hastalarıyla dolup taşıyor.

SES 1 (Bengalce): FARHANA AHMED, Doktor:

"Geçen yıl dang humması salgını sezonunun zirve yaptığı dönemle karşılaştıracak olursak bu yıl, çok daha fazla baskı hissediyoruz. Çünkü bu kez her gün çok sayıda hasta kabul ediliyor. Hasta sayısının geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar vakalardaki artış devam ediyor. Bu baskıyı önümüzdeki aya kadar hissedeceğimizi düşünüyoruz. Sezonun devam etmesiyle dang humması vakaları her gün artış gösteriyor. Ayrıca dang humması hastalarını, hastanenin tüm bölümleri, kabinleri ve yoğun bakım ünitelerinde öncelikli olarak tedavi ediyoruz."

SES 2 (Bengalce): Doktor JAHANGIR ALAM, Bangladeş Çocuk Hastanesi ve Enstitüsü Müdürü:

"Dang hummasında biçim değişiklikleri ve alışılmadık belirtiler fark ettik. Dang hummasından sorumlu Aedes sivrisineğinin yapısının değiştiğini fark ettik. Hastaları mükemmel şekilde tedavi edebilmeleri için çeşitli önlemler kapsamında danışman ve kayıtlı tıp öğrencilerine eğitim verdik. Genellikle birçok uzmanlık hizmeti sunabiliyoruz ama hastaların çoklu organ yetmezliğiyle bize geç gelmeleri halinde yapabileceğimiz pek bir şey bulunmuyor. Çoğu iyileşiyor ama bazıları da hayatını kaybediyor. An itibarıyla danışmanlarımız dang humması yönetimiyle uğraşıyor. Herkesin izinlerini iptal ettim. Dang humması salgını yüzünden hiç kimse izin alamayacak. Burada uygun hizmet veriyoruz ve genelde hastalarımız iyileşiyor."

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak ile 14 Ağustos arasında ülkedeki çeşitli hastanelerde yatan 78.044 dang humması hastasının tedavi sonrası evlerine döndüğünü bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)