Bangladeş'te Dang Humması Salgınında 50.000'den Fazla Vaka Görüldü
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Bangladeş'te bugüne kadar tanık olunan en kötü dang humması salgınında bu ay şu ana kadar 50.000'den fazla vaka görüldü ve 234 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 2.197 yeni vaka bildirilmesiyle dang humması vaka sayısı 102.191'e ulaştı. Ülkede toplam ölü sayısı ise 485'e yükseldi.
DAKKA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'te bugüne kadar tanık olunan en kötü dang humması salgınında bu ay şu ana kadar 50.000'den fazla vaka görüldü ve 234 kişi hayatını kaybetti.
Pazartesi günü yerel saatle 08.00 itibarıyla, son 24 saat içinde 2.197 vakanın daha bildirilmesinin ardından, Bangladeş'te Ocak ayından bu yana görülen dang humması vaka sayısı 102.191'e ulaşarak 100.000 vaka sınırını aştı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (DGHS) resmi verilerine göre, toplam vakaların 50.359'u sadece Ağustos ayında bildirildi.
Genel müdürlük, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde dang hummasına bağlı 9 ölüm bildirildiğini ve ölü sayısının 485'e yükseldiğini söyledi.
Genel müdürlük, Pazartesi günü 2.084 kişinin iyileşmesiyle ülkede toplam iyileşen hasta sayısının 94.020'ye çıktığını belirtti.