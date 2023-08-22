Bangladeş'te Dang Humması Salgınında 50.000'den Fazla Vaka Görüldü

Bangladeş'te bugüne kadar tanık olunan en kötü dang humması salgınında bu ay şu ana kadar 50.000'den fazla vaka görüldü ve 234 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 2.197 yeni vaka bildirilmesiyle dang humması vaka sayısı 102.191'e ulaştı. Ülkede toplam ölü sayısı ise 485'e yükseldi.