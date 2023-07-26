Bangladeş'te Dang Humması Salgınında 201 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, dang humması salgınının ülkede 201 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu. Güney Asya ülkesinde Ocak ayından bu yana toplam 37.688 dang humması vakası kaydedildi. Kuruma göre bu yıl 1 Ocak'tan 25 Temmuz'a kadar 29.560 dang hastası ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadele etmek amacıyla sivrisinek üremesini kontrol etmek ve larvaları yok etmek üzere önlemlerini artırdı.