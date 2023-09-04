Bangladeş'te Dang Humması Nedeniyle Ölü Sayısı 634'e Yükseldi

Bangladeş hükümeti, dang humması nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede Ocak ayından bu yana dang humması kaynaklı can kaybı 634'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir ayda 71.976 kişi hastalığa yakalandı ve 6.494 yeni dang vakası kaydedildi. Dang humması, yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, kas ve eklem ağrıları ve cilt döküntüsü gibi semptomlarla seyreden bir hastalıktır.

DAKKA, 4 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti dang hummasından 16 kişinin daha öldüğünü teyit ederken, Ocak ayından bu yana ülkede dang humması kaynaklı can kaybı 634'e yükseldi.

Ölümlerin 41'i Eylül ayında, 342'si Ağustos ayında ve 204'ü Temmuz ayında gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (DGHS) Pazar günü yaptığı açıklamaya göre geçen ay 71.976 kişi sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalanırken, 1-3 Eylül tarihlerinde 6.494 dang vakası daha kaydedildi.

DGHS verilerine göre Pazar günü yerel saatle sabah 08.00'e kadarki 24 saat içinde 892'si Dakka'da olmak üzere toplam 2.608 yeni dang vakası bildirildi.

Ocak ayının başından bu yana bildirilen toplam dang humması vaka sayısı 130.302'ye ulaştı.

Dang virüsünün neden olduğu sivrisinek kaynaklı tropikal bir hastalık olan dang humması yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, kas ve eklem ağrıları ve karakteristik bir cilt döküntüsü gibi semptomlarla seyrediyor.