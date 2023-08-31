Bangladeş'te Dang Humması Nedeniyle Ölü Sayısı 593'e Yükseldi

Bangladeş'te son 24 saatte 17 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesiyle yılın başından bu yana ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı 593'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ağustosta 342 kişinin dang hummasından öldüğü ve 2023'te toplam ölümlerin 593'e yükseldiği belirtildi. Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen bir hastalıktır ve sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Ülkede toplam vaka sayısı ise 123 bin 808 olarak kaydedildi.