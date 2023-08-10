Bangladeş'te Dang Humması Nedeniyle Ölü Sayısı 352'ye Yükseldi

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması nedeniyle Salı ve Çarşamba günü toplam 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saat içinde ise 2.844 yeni vaka bildirildi. Bangladeşli sağlık yetkilileri, sivrisinek üremesini kontrol etmek ve larvaları yok etmek için önlemlerini artırdı.

DAKKA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülkede dang hummasından Salı günü 13 ve Çarşamba günü ise 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının bu yıl 352'ye yükseldiğini duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle sabah 08.00 itibarıyla son 24 saat içinde 2.844 yeni vaka bildirildi. Bir önceki gün vaka sayısı 2.742 idi.

Bangladeş'te bu yıl Ağustos ayında 101, Temmuz ayında 204 ve Haziran ayında 34 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı DGHS'nin verilerine göre, geçen ay 43.854 kişinin sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalanmasının ardından Ağustos ayının ilk dokuz gününde 23.237 vaka daha kaydedildi.

Ocak ayının başından bu yana bildirilen toplam dang humması vaka sayısı 75.069'a ulaştı.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadele etmek amacıyla sivrisinek üremesini kontrol etmek ve larvaları yok etmek üzere önlemlerini artırdı.