Bangladeş'te dang humması nedeniyle Eylül ayında 396 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te dang humması Eylül ayında en fazla ölümün kaydedildiği ay oldu. Sivrisinek kaynaklı hastalık nedeniyle günde ortalama 13 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'na göre toplam vaka sayısı 203.406'ya ulaştı.

DAKKA, 2 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te Eylül ayı, dang hummasından en fazla ölümün kaydedildiği ay oldu. Sivrisinek kaynaklı hastalık nedeniyle günde ortalama 13 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından Cumartesi günü bildirilen 14 yeni ölümle birlikte, dang humması Eylül ayında ülkede 396 can kaybına neden oldu.

DGHS ayrıca 2.425 yeni teyit edilmiş vaka bulunduğunu ve Ocak ayından bu yana toplam vaka sayısının 203.406'ya ulaştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre bu yıl Bangladeş genelinde toplam 989 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Haziran-Eylül muson dönemi, sivrisinek kaynaklı hastalığa eğilimli yüksek risk içeren bir ülke olan Bangladeş'te dang humması mevsimi olarak biliniyor.