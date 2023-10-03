Bangladeş, HPV aşısıyla çocukları korumaya başladı

DAKKA, 3 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş, 10-15 yaş aralığında okul çağındaki çocuklara insan papilloma virüsü ( Hpv ) aşısı uygulamaya başladı.

Aşı kampanyası Pazartesi günü Dakka'daki Ulusal Önleyici ve Sosyal Tıp Enstitüsü'nde Sağlık Bakanı Zahid Maleque'in katılımıyla resmi olarak başlatıldı.

Rahim ağzı kanserine karşı başlatılan kampanyanın, Dakka dışındaki bölgelere de aşamalı olarak yayılması planlanıyor.

Yetkililer, Bangladeş'in ülke genelindeki 10 milyondan fazla çocuğu hedefleyen HPV aşılama programını kanseri önlemek amacıyla başlattığını kaydetti. Hükümet, Güney Asya ülkesindeki kız çocuklarının yüzde 95'ini aşılamayı hedefliyor.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde tüm eğitim kurumlarındaki kız öğrencilere sınırlı ölçekte HPV aşısı yapılmasının planlandığını söyleyen Maleque, 15 Ekim'den itibaren aşının uygun olan tüm bireylerin erişimine sunulacağını da kaydetti.

Sağlık bakanına göre Bangladeş'te rahim ağzı kanseri nedeniyle yılda 5.000 ila 6.000, dünya genelinde ise 300.000 kişi hayatını kaybediyor.