Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde "Sağlık Hukuk Sempozyumu" düzenlendi - Haberler

Güney Marmara ölçeğinde düzenlenen "Sağlık Hukuk Sempozyumu", Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz, sempozyumda yaptığı konuşmada, Tıp Fakültelerinin asli görevlerinin bilgi üretimi, araştırma ve geliştirme, insanlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak olduğunu bildirdi.

İstanbul Üniversitesi ile yaptıkları protokol kapsamında Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrencilere lisans eğitimi verildiğini belirten Cengiz, "Bu eğitimlerin ikinci aşaması ise uzmanlık eğitimidir. Tıp "akülteleri, bunların dışında bilgi üretimi, araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak ve bilgileri kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu sempozyumu hem adli hem hukuki alanda ilgililere bilgi aktarımı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Cengiz, bu sempozyum ile ilgili özet bilgilerin yanı sıra kitap yayımlanacağını ifade etti.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Başer ise şöyle konuştu:

"Son gelişmeler, sağlıkçıların hukuka, hukukçuların da hukuk içinde sağlık hukuk alanına daha fazla ilgi duymalarına yol açmaktadır. Böylece giderek gelişen bir konu başlığı olan sağlık hukuku açısından gerek hukuk alanında hakim, savcı, avukat ve akademisyenlerin gerekse sağlık alanında, bu durumun öznesi olabilecek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, sağlık hukuku alanındaki bilgi ve deneyimlerine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak amacıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak, alanında yetkin ve deneyimli hocalarımızın da katkılarıyla bu sempozyumu düzenliyoruz."

Doç. Dr. Aykut Başer ve Adalet Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Burak Burtan'ın başkanlığındaki sempozyum, "Sağlık hukukunda tazminat, sorumluluk ve kişisel veriler", "Sağlık hukuku uygulamalarında rücu kavramı ve hekimlerin, hastane yöneticilerinin cezai hukuki sorumluluğu" ve "Sağlık hukukunda özel durumlar" konulu oturumlarla devam etti.

Etkinliğe, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdan, Bandırma Belediye Başkan Vekili Adil Levent Coşkun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Celalettin Yanık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, öğretim üyeleri, diğer konuklar ve öğrenciler katıldı.