Bandırma Belediyesi, tartışmalı baz istasyonunun yıkımını tamamladı

Bandırma Belediyesi, General Balcı Çamlığı Sağlık Yaşam Alanı'nda yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan baz istasyonunun yıkımını tamamladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 'Halkımız müsterih olsun onlara ait olan yine onlarındır' denildi.

Bandırma Belediyesi, General Balcı Çamlığı Sağlık Yaşam Alanı'nda yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan baz istasyonunun yıkımını tamamladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Halkımız müsterih olsun onlara ait olan yine onlarındır" denildi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada "Bahse konu olan alanımız Bandırmamız için çok kıymetli. Binlerin spor yaptığı, yürüyüş yaptığı, çocukların oyunlarını oynayabildiği geniş bir rekreasyon alanıdır. Halk sağlığı açısından da problemler teşkil edebileceği için bu çalışmanın yapılmasına müsaade etmeyeceğim" demişti.

Konunun en başından itibaren kararlılığını koruyan ve sürecin takipçisi olan Başkan Tosun'un talimatları ile söz konusu alanda yıkım tamamlandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Halkımız müsterih olsun onlara ait olan yine onlarındır" ifadelerine yer verildi.