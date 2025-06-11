Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

SİİRT'te, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Rabia Asel D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, yakın zamanda taburcu edileceği belirtildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Rabia Asel D., 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rabia Asel, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedaviye alınan Rabia Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.