Balkanlar ile Türk Cumhuriyetlerinden bilim insanlarını bir araya getiren 12. Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (BAPRAS) Kongresi yarın Konya'da başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl ara verilen kongrede, estetik ve plastik cerrahiyle ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgiler aktarılacak. Canlı ameliyatlar ve uygulamalarla katılımcılara pratik bilgiler de verilecek. Kongre 16 Eylül'de sona erecek.

Balkanlar ile Türk Cumhuriyetlerinden bilim insanlarını bir araya getiren 12. Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (BAPRAS) Kongresi yarın Konya'da başlayacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl ara verilen kongrede, katılımcılara estetik ve plastik cerrahiyle ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgiler aktarılacak.

Bir otelde İngilizce düzenlenecek kongrede, canlı ameliyatlar ve uygulamalarla katılımcılara pratik bilgiler de verilecek.

Kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Zekeriya Tosun ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver yapacak.

Ayrıca kongre kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katılımıyla Türk Cumhuriyetleri Plastik Cerrahi Zirvesi de yapılacak.

Kongre 16 Eylül'de sona erecek.