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Balkan Sağlık İş Forumu Edirne'de Düzenlenecek

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Sağlık Bakanlığı, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Edirne'de USHAŞ organizatörlüğünde gerçekleşecek Balkan Sağlık İş Forumu'nu duyurdu. Forum, 12 Balkan ülkesinin Sağlık Bakanlarının katılımıyla sağlık alanındaki iş birliğini güçlendirme amacı taşıyor.

Sağlık Bakanlığı Balkan Sağlık İş Forumu'nu duyurdu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde USHAŞ organizatörlüğünde Edirne'de gerçekleştirilecek Balkan Sağlık İş Forumu'nu duyurdu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde USHAŞ organizatörlüğünde Edirne'de gerçekleştirilecek Balkan Sağlık İş Forumu'nu duyurdu. Forumun tanıtımına yönelik hazırlanan video içerik 25 Mart 2025 Salı günü Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda 12 Balkan ülkesinden Sağlık Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek kapsamlı organizasyona ilişkin detaylara yer verildi" denildi.

"12 Balkan Ülkesinden Sağlık Bakanları Türkiye'ye Geliyor"

Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Yunanistan ve Sırbistan'ın katılımıyla, "Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliğini güçlendirme ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısını uluslararası paydaşlarla buluşturma hedefiyle gerçekleştirilecek forumda; uluslararası sağlık turizmi, tıbbi iş birlikleri ve sağlık teknolojileri gibi konu başlıkları ele alınacak" ifadesine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Sağlık
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