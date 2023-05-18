Balıkesir Üniversitesinde 'Dünya Hemşireler Haftası' etkinliği düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi'nde (BAÜN), 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve BAÜN Hastanesi işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi'nde (BAÜN), 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve BAÜN Hastanesi işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

BAÜN Hastanesi Şehit Deniz Göçkün Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli, BAÜN Hastanesi personeli ile öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Programda, BAÜN Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Mehmet Çakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ergün ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Gülcü Bulmuş katılımcılara hitap ederek, hemşirelik mesleği ve bu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Rektör Yardımcısı Avcıkurt da konuşmasında insan sağlığı için önemli bir görevi ifa eden hemşirelik mesleğinin kutsallığına değinerek, fedakar çalışmalarından dolayı tüm hemşirelere ve onları yetiştiren eğitimcilere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından ICN Teması "Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz" adlı konferansla devam eden etkinlik, "Afet Döneminde Hemşirelik: Deprem" başlıklı panel ile sona erdi.