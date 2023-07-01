Balıkesir'de Şahindere Kanyonunda Düşme Olayı

Balıkesir'in Edremit ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelen Ş.İ, gezmek amacıyla gittiği Şahindere Kanyonunda dengesini kaybederek düştü. İhbarın alınması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ş.İ, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.