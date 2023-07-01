Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de Ihlamur Toplayıcısı Ağır Yaralandı

Balıkesir'de Ihlamur Toplayıcısı Ağır Yaralandı

Sağlık Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda ıhlamur toplayan bir kişi 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda ıhlamur toplayan bir kişi 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çobanhamidiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Doğramacı (55), ıhlamur toplamak için çıktığı ormanlık alanda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düştü.

Bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Doğramacı'yı bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Doğramacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Sağlık

Balıkesir İtfaiye Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title