Balıkesir'de Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde özel gereksinimli bireylere hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla açılan merkezde; 4 bireysel oda, bilgisayar odası, resim odası, spor odası ve bakım odası bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, merkezde uzman eğitmenleriyle hizmet verecek. İhtiyaç duyan ailelere psikolojik desteğinde verileceği merkez, aileler ve çocuklar için adeta bir mola evi olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılıştaki konuşmasında, Engelsiz Yaşam Merkezi ile çok anlamlı bir işin ilk istasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu hizmeti şehrin her köşesine yayacaklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizlerin yanındayız, çocuklarımızın yanındayız, kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu mola evi sayesinde aslında ailelerimizi bir nebze rahatlatacağız. İlk etapta sabah 08.00, akşam 17.00'ye kadar hizmet vereceğiz. Fakat bu yılın sonuna kadar randevulu bir şekilde şehir dışına çıkan ailelerimizin çocuklarının burada güvenli bir şekilde dinlenebilecekleri hale getireceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Gelişiyoruz ve her olaya müdahale ediyoruz. Bu eksikliğin giderilmesinden dolayı çok memnunum. Velilerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

Yılmaz, Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde 2 bin 884 metrekare alana Balıkesir Engelsiz Yaşam Merkezi (BEYMER) kuracaklarını sözlerine ekledi.