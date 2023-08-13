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Balıkesir'de Ekinlik adasında ağaçtan düşen kişi yaralandı

Sağlık Haberleri

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bulunan Ekinlik adasında yaşayan bir kişi, ağaçtan düşerek yaralandı. Adada yaşanan fırtına nedeniyle hastanın tahliyesi için hava ambulansı kullanıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Ekinlik adasında 1 kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Marmara Ekinlik adasında yaşayan 65 yaşındaki M.Ş ağaçtan düşerek yaralandı. Adada yaşanan fırtınadan dolayı, Deniz Ambulansı, Sahil Güvenlik Botu, Kıyı Emniyet Botu hastanın tahliyesini sağlayamadı. Olayla ilgili hava koordinasyonu ile görüşülerek İstanbul ilinden hava ambulansının hareket etmesiyle Ekinlik adasına ulaşan hava ambulansı 65 yaşındaki hastayı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Balıkesir Marmara Sağlık Haberler

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