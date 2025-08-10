Balıkesir'de Deprem: 4 Yaralı Hastanede Tedavi Ediliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde 4 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

