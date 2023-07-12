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Balıkesir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Hayat Verecek

Sağlık Haberleri

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın organları, İstanbul, İzmir ve Bursa'da tedavi gören 4 hastaya nakledilmek üzere alındı. Aileye teşekkür edildi ve baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

Balıkesir'de, beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın (58) organları 4 kişiye hayat verecek.

Alınan bilgiye göre, 5 Temmuz'da kafa içi kanama teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan K.K'nin dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil koordinasyon birimi görevlileri K.K'nin ailesiyle görüştü. Ailenin izninin ardından K.K'nin kalbi İstanbul'da, karaciğeri İzmir Ege Üniversitesinde, böbrekleri ise Bursa'da tedavi gören hastalara nakledilmek üzere gelen ekipler tarafından operasyonla alındı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, acılı aileye diğer 4 hastaya umut olmayı seçtikleri için teşekkür edildi, merhuma Allah'tan rahmet yüce gönüllü ailesine baş sağlığı dilendi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Sağlık

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