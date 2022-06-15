Balcalı Hastanesi'nde cerrahi kurs düzenlendi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, cerrari kurs kapsamında 9 canlı vaka ameliyata alınarak katılımcılara eğitim verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Üroloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "19. Endoürolojik Cerrahi Kursu"na 8 ilden akademisyen, uzman ve araştırma görevlileri katıldı.

Kursa katılanlara, 3 ayrı odada ameliyata alınan 9 canlı vaka üzerinden eğitim verildi.

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ile Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çukurova Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, eğitime katılanlara teşekkür etti.

Gündüz, Balcalı Hastanesinin, bilimsel çalışmaların pratiğinin kapsamlı yapıldığı bir merkez olduğunu belirterek, bu tür çalışmalarla gururlandıklarını kaydetti.???????