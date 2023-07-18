Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Hastalar tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı. Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki personel ve hastalar tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur" ifadeleri yer aldı.