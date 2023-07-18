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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Sağlık Haberleri

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar tahliye edildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı. Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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