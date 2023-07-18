Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde Elektrik Odasında Yangın Çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle hastalar tahliye edildi ancak kısa süre sonra servislerine geri döndürüldü.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında elektrik odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin 4. katında bulunan elektrik odasından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Odada çıkan yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Yangın sebebiyle tahliye edilen hastalar servislerine geri döndürülürken, bir itfaiye aracı tedbir amaçlı hastane bahçesinde bekletiliyor.

"Hastalar panikle aşağı indi"

Görgü tanığı Necati Başak, yangının büyük olmadığını, az duman çıktığını ve hastaların panikle aşağıya indiğini anlattı.

Başka bir görgü tanığı da acil servisteki annesinin koku ve duman sebebiyle başka bir servise alındığını, kısa süre sonra hastaların tekrar acil servise alındığını söyledi.