Bakanlık, Dünya Hasta Güvenliği Günü İçin Binayı Turuncu Aydınlattı
SAĞLIK Bakanlığı, 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü'nde bakanlık binasını turuncu renkte aydınlatarak dikkat çekti ve güvenliğin önemine vurgu yaptı.
SAĞLIK Bakanlığı, bakanlık binasını turuncu renkte aydınlatarak, '17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü'ne dikkat çekti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Bakanlığı doğru anla, güvenli yap'. Bugün rengimiz turuncu. Bakanlık binamızı turuncu renk ışıkla aydınlatarak Dünya Hasta Güvenliği Günü'ne dikkat çekiyoruz" denildi.