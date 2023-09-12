Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yapılan 54 bin 776 denetimde 245 idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı: Lokanta, restoran, kafe ve otellere 54 bin 776 denetim yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 54 bin 776 denetimde 245 idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak denetlendiğini belirtti. Denetimlerde, 7 binin üzerinde Bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını vurgulayan Yumaklı, 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776 denetim gerçekleştirildiğini, 245 idari yaptırım uygulandığını açıkladı.Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, bu iş yerlerine yönelik, 13 Eylül'den 29 Eylül'e kadar sürecek eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, 3 hafta süresince özellikle muhafaza ve hijyen koşulları açısından önem arz eden gıdaların satışının yapıldığı kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi işletmelerin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı yönünden denetleneceğini bildirdi.

'DENETİMLER DEVAM EDECEK'

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılacak denetimlerde, 7 bin 628 Bakanlık kontrol görevlisinin iş başında olacağını belirten Bakan Yumaklı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından rutin denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.