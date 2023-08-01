Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu hafta hava sıcaklıklarının artacağını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz." dedi.