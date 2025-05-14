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Bakan Memişoğlu: 'Toplum sağlıklı kalmalı'

Bakan Memişoğlu: 'Toplum sağlıklı kalmalı'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenen vücut kitle indeksi ölçümleri uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, 'Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz' dedi.

Bakan Memişoğlu: "Toplum sağlıklı kalmalı"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasına ilişkin, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, uygulamanın farkındalık oluşması amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı kilo, bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Sağlık
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