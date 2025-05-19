Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü

Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında İsviçre'de Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. İki bakan sağlık politikaları ve iş birliği konularında istişarelerde bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında İsviçre'de Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, Cenevre'de gerçekleşen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "78'inci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de Suriye Sağlık Bakanı Sayın Dr. Musab Nizal el-Ali ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye'nin yeni hükümetinin izleyeceği sağlık politikaları, yürüteceği sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları ile ülkelerimizin sağlık alanındaki iş birliğine dair geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Suriye ile yakın ilişki ve iş birliklerimizi güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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