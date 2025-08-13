Bakan Memişoğlu: Randevu problemini büyük oranda çözdük

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, randevu problemini büyük oranda çözdüklerini belirterek, "81 ilde 72 branşta aynı gün, 73 ilde aynı gün tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, aile hekimliği sistemini güçlendirdiklerini, 1'inci basamak kanser taramalarına hız verdiklerini belirtti. Memişoğlu, 8 ayda 3 milyon 460 bin tarama yapıldığını, 13 bin 800 hastanın kanser tanısı aldığını söyledi. Bakan Memişoğlu, İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında 10 milyon vatandaşın boş kilo ölçümünün yapıldığını, vatandaşların yüzde 35.3'ünün fazla kilolu, yüzde 25.7'sinin aşır kilolu olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yaptık; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, biz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bir araya geliyoruz. Bu dört bakanlık okullarla özellikle okul bahçeleriyle ilgili, aynı zamanda da insanların hareketini sağlayacağı alanlar oluşturacağız. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığına hem sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda onlara sağlık anlamında destek vereceğiz. Onlar da bize Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarında sağlıkla ilgili hizmet vermemizi sağlayacak. Böylece bunları da anlatacağız. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak."

'HASTANELERİMİZİN YÜZDE 95'İ DEPREME DAYANIKLI'

Bakan Memişoğlu, hastanelerin depreme hazır olup olmadığına ilişkin, "Şu anda bizim hastanelerimiz büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde dayanıklı hale geldi. Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. İşte Sındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz. Birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında, hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik" dedi.

'İSTEDİĞİ AN RANDEVU ALABİLİR'

Memişoğlu, randevu problemini büyük oranda çözdüklerini belirterek, "81 ilde 72 branşta aynı gün, 73 ilde aynı gün tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriyoruz. Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, aynı kilo-boy gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceklerini anlatacaklarını söyledi.

'OKUL KANTİNİ DENETİMLERİMİZ ARTACAK'

Bakan Memişoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerine ilişkin, "Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz" dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca tüm şekerli gıdalarla ilgili bir çalışma başlattıklarını, Tarım Bakanlığı ile üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

'AİLE HEKİMLERİ TARAMALARI YAPIYOR'

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğini güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Örneğin vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu, taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile hekimleri taramaları yapıyor. Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var. Sağlıklı hayat merkezlerimizde, KETEM merkezlerimizde çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Onlarda diyelim şüpheli bir alan oluştu. Ona da aynı zamanda hastaneden biz randevu alıyoruz. Onu da organize ediyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece kanseri erken safhada yakalamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SMA İLACINDA KLİNİK ÇALIŞMA BAŞLAYACAK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını kaydetti.

Haber: Ersin ERCAN/ANKARA,