Bakan Memişoğlu, Acil Müdahalelerde Kullanılacak ATV Ambulansın Prototipini Test Etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulansın prototipini test etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından sedyeli ATV prototipinin görüntülerini paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,