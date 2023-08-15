Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı için yürütülen çalışmaların medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Bakan Göktaş, Türkiye Yaşlı Profili Araştırma Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek, bakanlığın hizmet verdiği gruplara yönelik suistimale, ihmale veya hataya toleranslarının olmadığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Türkiye Yaşlı Profili Araştırması hakkında bilgi verdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş : "Bakım verdiğimiz gruplara yönelik en ufak bir suistimale, ihmale veya hataya toleransımız sıfır"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakım verdiğimiz gruplara yönelik en ufak bir suistimale, ihmale veya hataya toleransımız sıfır. Tüm hassas gruplarımızla ilgili çalışmalarda olduğu gibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımı için yürüttüğümüz çalışmalar da, medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yaşlı Profili Araştırma Çalıştayına katıldı. Ankara'da bulunan 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen çalıştaya Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya ve yaşlılık alanında çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Çalıştayda konuşan Bakan Mahinur Göktaş, verilen hizmetlerinde en üst düzeyde kaliteyi hedeflediklerini ve bakanlığın hizmet verdiği gruplara yönelik en ufak bir suistimale, ihmale veya hataya toleranslarının olmadığını söyledi.

"2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusumuzun yüzde 10'una yaklaştığı görülüyor"

Yaşlı nüfus oranında artışın olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bununla birlikte, 65 yaş ve üzeri nüfus oranımız da artıyor. 2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusumuzun yüzde 10'una yaklaştığı görülüyor. 2040 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Nüfus yapımızdaki değişiklikler, Bakanlık olarak bizi de birtakım yeni düzenlemeler yapmaya yöneltti. Zira, ulaştığımız refah düzeyini korumak ve geliştirmek adına, milletimizin potansiyelini doğru eğerlendirmemiz önem kazanmakta. Toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Böylece nüfusumuzun üretkenliğini artırmayı ve refah düzeyimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz"

Yaşlıların toplumsal katılımını desteklemek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına, güncel ve çok yönlü veri akışını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz. Kanıta dayalı verilerle inşa edeceğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte, koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce, karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız. Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortak çalışması olarak yürüteceğimiz bu araştırma ile yaşlanmanın nüfus yapımızın dönüşümündeki etkilerini öngörmeyi ve yaşlı bireylere yönelik sosyal politikaları en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda araştırma verileri yaş ve cinsiyet bazında ayrıştırılmış, demografik ve sosyo-ekonomik göstergeleri de içeren bir bilgi havuzu oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"En ufak bir suistimale, ihmale veya hataya toleransımız sıfır"

Yaşlılara ve engelli vatandaşlara bakım sağlarken en üst düzey kaliteyi hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "Bakım verdiğimiz gruplara yönelik en ufak bir suistimale, ihmale veya hataya toleransımız sıfır. Tüm hassas gruplarımızla ilgili çalışmalarda olduğu gibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımı için yürüttüğümüz çalışmalar da, medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Biz toplumun her kesiminin yaşam kalitesini artırmaya odaklı çalışmalar yapıyor, toplumsal dengenin korunmasına özen gösteriyoruz. Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren grupların da aynı özenle hareket etmesinin başta bakım verdiğimiz kesimler olmak üzere tüm halkımızın yararına olacağına inanıyoruz. Hassas grupları korumanın, onların hayata katılımını sağlamanın bir noktada yalnızca Bakanlığımızın değil kamuoyunu doğru bilgilendirmekle mükellef olan basın yayın organlarının da sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Sözlerime son verirken Türkiye Yaşlılık Profili Araştırmasında Sayın Başkan Erhan Çetinkaya beyefendi şahsında Türkiye İstatistik Kurumuna ve kıymetli desteklerinden dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.