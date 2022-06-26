Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli (2) - Yeniden

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istiyoruz. Ek ödemeyi farklılaştırırken, bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın hepimiz, adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz; inanıyoruz. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli" dedi.

Bakan Koca, 58 hekimin katılımıyla bakanlıkta 6,5 saat süren toplantıda sunum yaptı. Bakan Koca, hekimlerin yaşadığı sıkıntı ve çözüm önerilerini sıralayarak, "Farklı sağlık kurumlarında, farklı konumlar ve uzmanlık dallarında farklı bakış açılarına sahip hekimler olarak bir araya geldik. Davetimi kabul ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün çoğumuzun büyük oranda mutabık kalacağımıza inandığım bir yeni realite üzerinde duracağız. Bu yeni realite açıklığa kavuştuğunda taşıyıcı unsurunu hekimlerin oluşturduğu bir yapının toplamında yasalarla güvenceye alınmış bir değişim olduğunu göreceğiz. Yıldırıcı, umut kırıcı, örseleyici tecrübelere yol açan, iyi bir yere varmayacağı açıkça görülen bir mecra terk edildi. Şu an için bazılarımıza sis içinde gibi görünse de mesleğin yeni bir icra zemini oluşuyor. Bazı zorluklar yine olacak ama şevk kırıcı, insanı meslek seçimiyle hesaplaşmaya itecek sorunlar gündemden düşecek" dedi.