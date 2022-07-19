Bakan Koca: Vaka artışı 40, hastane yükü ise 3 kat arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Covid-19 ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca, "Avrupa'daki dalgayı biz, 4- 5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü, aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda, ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Koca, yeni yoğun bakımların açılmasıyla ilgili soru üzerine "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok; ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Covid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık